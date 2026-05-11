11/05/2026 16:30

《行業數據》中汽協：4月新能源車銷量同比增近一成，出口大漲逾1倍

《經濟通通訊社11日專訊》中國汽車工業協會今日公布內地4月汽車工業產銷情況。最新數據顯示，4月，汽車產銷分別完成257.5萬輛和252.6萬輛，環比分別下降11.7%和12.9%，同比分別下降1.7%和2.5%。1-4月，汽車產銷分別完成961.4萬輛和957.4萬輛，同比分別下降5.5%和4.8%。



出口方面，4月汽車出口90.1萬輛，環比增長3%，同比增長74.4%。1-4月，汽車出口312.7萬輛，同比增長61.5%。



4月，新能源汽車產銷量分別為132萬輛和134.4萬輛，同比分別增長5.5%和9.7%。1-4月，新能源汽車產銷分別完成428.5萬輛和430.4萬輛，產量同比下降3.2%，銷量同比增長0.1%。



4月，新能源汽車出口43萬輛，環比增長16%，同比增長1.1倍。1-4月，新能源汽車出口138.4萬輛，同比增長1.2倍。(sl)