11/05/2026 11:26

《匯海威言－毛偉廉》特朗普訪華，能否化解中東危機？

《匯海威言》本周中美元首會晤，被視為推動美伊戰爭走向全面停火的關鍵因素，若取得進展，金、油價格將顯著回調。重要經濟數據方面，市場亦將關注美國即將公布的4月通脹報告。



本周四至周五（14日至15日）的兩日期間，特朗普將會訪華，除了台灣議題外，伊朗戰事亦成為會談重點之一。筆者認為，中國的介入有助緩和各方立場，並對化解中東緊張局勢持較為樂觀的看法。國際金融市場的焦點集中於中東局勢發展，尤其是美國與伊朗之間的談判進展，對金價及油價帶來明顯影響。雖然美伊目前仍處於停火階段，期間亦不時出現零星衝突，但整體而言，衝突規模未有進一步擴大，反而持續透過中間人交換協議條件，反映雙方為達成協議，比較早前更為積極，市場對地緣政治風險的憂慮稍為減退。



在這情況下，預計金價於周一至周二（11日至12日）仍受避險需求支持，走勢相對偏穩，部分投資者基於中東局勢尚未完全明朗，選擇持有黃金避險。然而，隨著美伊談判訊號逐漸浮現，市場開始消化和談的可能性，因此，料金價在周三（13日）起或出現回吐壓力。特別是特朗普於14日至15日訪華，並預期將與中方討論中東局勢，此行或有助推動美伊和談進程，避險情緒降溫，如中美元首會面過程中無激烈的爭論，金價於本周中後段料呈現較明顯下跌，現貨金下方重要支持位為每盎司4500美元，若跌穿，不排除本周有數百美元的跌幅。



另一方面，原油價格在同一時段的走勢更為敏感。之前市場憂慮霍爾木茲海峽一旦關閉，將嚴重影響全球原油供應，油價長時間處於高位。但隨著美伊之間的激烈言論比之前稍為溫和，加上中國的協調，顯示重開霍爾木茲海峽的曙光微微初現，供應中斷風險下降。周三（13日）後，預計市場對原油供應恢復的預期升溫，料油價開始出現回落。至周四（14日），隨著特朗普訪華消息發酵，預計油價跌勢會更顯著，部分投資者提前獲利平倉，令油價錄得較顯著調整，能否迅速返回美伊開戰前水平（約每桶60美元），則視乎中美談判有多少進展。紐約期油上周一度急挫至每桶88美元低位，其後出現顯著反彈，於上周五（8日）收報95.42美元。因此，88美元可視為短期重要支持位，一旦失守，油價或將進一步下試80.56美元，即4月17日的低位水平。



*本周黃金技術分析*



上周五，現貨金於每盎司4714美元收市，接近全周高位4765美元。預期在本周中美元首會面前，金價或出現技術性回調。上方阻力位為4765美元（5月7日高位），一旦突破，或可上試4889美元（4月17日高位），若再進一步突破，下一阻力位將指向5044美元（3月17日高位）；至於下方，4500美元為重要支持位，若失守，金價或下試4300美元水平，如跌勢擴大，下一個主要支持位則於4098美元（3月23日低位）。



*本周重要經濟數據*



周二（12日）

20:30：美國4月CPI，預測按年上升3.7%，前值為上升3.3%。



周四（14日）

20:30：美國4月零售銷售增長，預測為按月上升0.6%，前值為上升1.7%。



*本文撰於2026年5月11日上午0時45分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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