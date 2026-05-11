11/05/2026 09:20

【外圍經濟】美國4月就業數據改善，但中東戰事打擊消費者信心

《經濟通通訊社11日專訊》美國勞工統計局公布，4月非農就業職位增加11.5萬個，明顯高於市場預期的6.2萬至6.7萬個，並錄得近一年以來首次連續兩個月增長；失業率則維持在4.3%，符合預期。



4月私人機構新增職位12.3萬個，較預期的7.5萬個為高；製造業職位減少2000個，政府部門職位則減少8000個。期內，平均時薪按月上升0.2%，略低於預期的0.3%；每周平均工時為34.3小時，略高於市場預期的34.2小時。此外，2月至3月非農就業新增人數合計再被下修1.6萬人。



*美5月密歇根消費者信心初值遜預期*



不過，在中東戰事持續的背景下，密歇根大學5月美國消費者信心指數初值跌至48.2，低於市場預期的49.5，並較4月終值49.8進一步回落，反映美國家庭對經濟前景仍然審慎。



調查顯示，5月消費者現況指數初值為47.8，低於預期的52；消費者預期指數初值為48.5，略高於預期的48.1。



通脹預期方面，消費者一年通脹預期初值為4.5%，較4月的4.7%略為回落；五年通脹預期初值為3.4%，亦較4月的3.5%下降。(rc)