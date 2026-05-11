11/05/2026 09:24

【國際要聞】英國工黨在地方選舉慘敗，首相施紀賢面對下台壓力

《經濟通通訊社11日專訊》英國地方選舉結果揭曉，在英格蘭地方議會選舉中，英國極右改革黨贏得1453個席位，成為此次地方選舉最大贏家之一。工黨受到重創，首相施紀賢更對下台壓力。



執政工黨獲得1063席；保守黨獲得801席；自由民主黨獲得844席；綠黨獲得577席；獨立候選人獲得212席。



蘇格蘭議會選舉方面，蘇格蘭民族黨獲得58席，繼續維持第一大黨地位。威爾斯議會選舉方面，威爾斯民族黨獲得43席，成為第一大黨。由於沒有政黨獲得過半數席位，威爾斯議會未來或面臨聯合執政局面。



分析指，英國地方選舉顯示，英國傳統的工黨和保守兩黨主導格局正受到明顯衝擊。同時，英國改革黨在英格蘭快速崛起，英國政壇正朝多黨競爭與政治分散發展。(rc)