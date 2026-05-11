11/05/2026 09:24

【國際要聞】涉漢坦病毒郵輪上5名法國公民已回國，其中一人出現症狀

《經濟通通訊社11日專訊》法國總理勒科爾尼在社交平台表示，涉及漢坦病毒的郵輪洪迪厄斯號上的5名法國公民，已經回到法國，其中一人在回國航班上出現感染症狀，5人目前已被嚴格隔離，接受醫學檢測及健康評估。



法國媒體報道，這些高風險接觸者將被安排在巴黎北部一間醫院隔離72小時，期間將進行核酸及抗體檢測，如果3日後檢測結果為陰性，將返回住所進行為期42日的自我隔離，並接受健康檢測。



法國當局表示，另有8名未參與郵輪行程的法國公民，被確認為一名確診病例的接觸者，他們是在4月25日聖赫勒拿至約翰內斯堡的國際航班上與該名病例同機，其中一人出現輕微症狀並隔離檢測，法國衛生部後來指該名接觸者檢測結果為陰性，其餘人員已由地區衛生部門聯絡，並獲建議臨時隔離及接受檢測。(rc)