26,347.91
-58.93
(-0.22%)
4,214.49
-10.53
(-0.249%)
15,824.92
-74.38
(-0.468%)
80,691.2400
-1,054.4200
(-1.290%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
80,691.24
-1,054.42
-1.290%
2,289.2100
-50.6700
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12/05/2026 17:05
歐元兌美元報1.1747，德國4月CPI按年升2.9%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.271
|97.955
|0.316
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.59/63
|157.55/59
|157.20/24
|歐元/美元
|1.1745/49
|1.1741/45
|1.1783/87
|英鎊/美元
|1.3528/32
|1.3502/06
|1.3609/13
|美元/瑞郎
|0.7804/08
|0.7806/10
|0.7778/82
|美元/加元
|1.3703/07
|1.3706/10
|1.3679/83
|澳元/美元
|0.7216/20
|0.7212/16
|0.7248/52
|紐元/美元
|0.5943/47
|0.5939/43
|0.5962/66
|美元/人民幣
|6.7951/55
|6.7949/53
|6.7948/52
|美元/港元
|7.8288/92
|7.8285/89
|7.8285/89
*上述報價只供參考用