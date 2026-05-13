12/05/2026 08:04

【習特會】特朗普訪華側重農業與航空，據報黃仁勳未有獲邀同行

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普將於本周三（13日）起，對中國展開為期三天的國事訪問。據路透引述知情人士透露，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳將不會隨同特朗普的代表團前往北京。



消息人士指出，黃仁勳未獲華府邀請參與此次行程，主要由於白宮是次訪華的經貿談判側重於農業及民用航空事務。市場預料，美國政府希望藉此行推動實質性商業協議，例如為波音(US.BA)爭取大型客機訂單。



根據中國外交部周一（11日）公布的最新安排，特朗普預計於周三抵達北京，並於周四（14日）與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。雙方預料將就中美經貿合作、關稅政策及其他全球重大議題交換意見。這亦是特朗普自2017年以來，再次對中國進行國事訪問。(kk)