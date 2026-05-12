12/05/2026 09:01

【中東戰火】美國再釋5330萬桶戰略石油儲備，規模為歷來第二大

《經濟通通訊社12日專訊》美國戰略石油儲備向包括大宗商品交易商托克集團，以及美國煉油商馬拉松石油公司在內的企業，分配了5330萬桶原油，進一步加大市場投放力度，以遏制美伊戰爭引發的油價飆升。



美國能源部周一（11日）表示，托克集團獲得的配額最大，接近1300萬桶，其次為馬拉松石油和埃克森美孚公司。在夏季駕車旺季來臨前，美國政府正以接近歷史高位的規模向市場注入原油，試圖壓低加油站的終端油價。



此次原油投放將於6月至8月間實施，正值煉油廠加大生產、汽油需求達到高峰之際。這一規模為歷史第二大的戰略石油儲備釋放行動，屬於國際能源署牽頭的全球協調降油價舉措的一部分。



自今年2月美國和以色列對伊朗發動打擊以來，美國全國普通汽油平均零售價持續攀升，首次突破每加侖4.50美元關口，為2022年7月以來最高水平。(jf)



