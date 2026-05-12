12/05/2026 10:59

【習特會】習特會前美財長先訪東京，過問日本干預匯市政策

《經濟通通訊社12日專訊》在習特會周四登場之前，美國財長貝森特於周二（12日）訪問東京，與日本首相高市早苗和財務大臣片山皋月會晤。片山在會後表示，美日在匯率問題上協作良好，暗示美方默許日本干預匯市。



片山說：「關於最近的匯率走勢，我們確認日本和美國一直協調良好，並保持著密切的溝通。」她表示：「我們也重申，我們將繼續根據去年9月發表的聯合聲明，在外匯問題上密切合作。」



該聲明指出，干預是解決外匯市場過度波動的一種選擇。「我相信我們在這一點上獲得了充分理解，」片山說道。片山的記者會後日元走弱，表明交易員可能對會議結果抱有更高的預期。



不到兩周前，外界懷疑日本連續多日大規模干預市場以支撐日圓。貝森特先前曾暗示，他對直接干預匯率持批判態度，更傾向於日本央行通過收緊貨幣政策來支撐日圓。



*知情人士：貝森特曾斥責片山*



知情人士透露，貝森特今年1月出席達沃斯世界經濟論壇時，曾當片山面批評日本國債重挫，波及到美債。在日本官員眼中，兩人與其說是例行性的會談，更像是訓斥式的批評。知情人士稱，貝森特語速極快，片山身旁負責記錄的隨員幾乎跟不上。



野村分析指出，美國對日本政府干預和央行緊縮政策的寬容立場，可能有助於日圓更加有效和持久地走強。數據顯示，美元基本持平於157.22日圓，歐元持平於185.20日圓，而澳元上漲0.2%，至113.90日圓。(jf)