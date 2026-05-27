12/05/2026 13:47

【ＡＩ】韓國官員提議用AI稅收發放公民紅利，引發股市盤中巨震

《經濟通通訊社12日專訊》韓國總統府政策室長金容範周二在社交網站上的發言，引發韓國股市盤中劇烈波動。



他表示，韓國應利用人工智能(AI)產業徵收的稅收，向公民發放「紅利」。其言論引發市場猜測，KOSPI指數盤中一度下跌5.1%。



金容範隨後澄清，其意圖是動用AI熱潮帶來的「超額稅收收入」，而非對企業利潤開徵暴利稅，令股市跌幅有所收窄，三星和SK海力士股價亦收復了大部分失地。



金容範寫道：「人工智能時代的超額利潤，本質上是高度集中的。」記憶晶片企業的股東、核心工程師以及各類資產持有者，極有可能獲得豐厚回報，而廣大中產階層則可能僅能感受到間接效應。



分析指，在全球範圍內，經濟學家和政界人士越來越關注AI可能加劇貧富差距的問題。三星電子和SK海力士等晶片企業已在AI熱潮中賺得盆滿缽滿，金容範的言論反映韓國政府面臨日益加大的壓力，向社會分配科技榮景的成果。(jf)