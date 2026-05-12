12/05/2026 16:57

《本港經濟》本港4月份中小型企業務收益動向指數下跌至44

《經濟通通訊社12日專訊》政府統計處今日發表2026年4月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果。



中小企業務收益的現時動向指數從2026年3月在收縮區域的44.3下跌至2026年4月的44，而未來一個月（即2026年5月）的業務收益展望動向指數為47.5。按行業分析，一些統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2026年4月較上月下跌，特別是飲食業（從40.6下跌至38.1）、進出口貿易業（從46.3下跌至45.4）及批發業（從42.2下跌至41.3）。



進出口貿易業新訂單的現時動向指數從2026年3月的46.8下跌至2026年4月的46.1，而未來一個月（即2026年5月）的新訂單展望動向指數為47.9。



政府發言人表示，4月中小企的營商氣氛在中東地緣政治局勢持續緊張下仍然審慎，但情況略為回穩。中小企業務收益的現時動向指數微跌，不過展望動向指數回升。與此同時，整體就業情況大致維持平穩。



展望未來，中東衝突的演變仍然是影響本地營商氣氛的一個主要不確定因素，但香港經濟持續增長會提供支持。政府已採取針對性措施，減輕高燃料成本的影響和協助中小企應對當前多變的市場環境，並會繼續密切監察情況。(ul)