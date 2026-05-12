26,347.91
-58.93
(-0.22%)
4,214.49
-10.53
(-0.249%)
15,824.92
-74.38
(-0.468%)
80,925.4600
-820.2000
(-1.003%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
80,925.46
-820.20
-1.003%
2,290.0400
-49.8400
-2.130%
4,698.9300
-68.0500
-1.428%
12/05/2026 15:05
英鎊兌美元報1.3548，英國4月BRC同店零售銷售按年跌3.4%遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.167
|97.955
|0.212
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.46/50
|157.35/39
|157.20/24
|歐元/美元
|1.1750/54
|1.1760/64
|1.1783/87
|英鎊/美元
|1.3546/50
|1.3572/76
|1.3609/13
|美元/瑞郎
|0.7799/03
|0.7791/95
|0.7778/82
|美元/加元
|1.3691/95
|1.3688/92
|1.3679/83
|澳元/美元
|0.7211/15
|0.7229/33
|0.7248/52
|紐元/美元
|0.5942/46
|0.5954/58
|0.5962/66
|美元/人民幣
|6.7946/50
|6.7930/34
|6.7948/52
|美元/港元
|7.8287/91
|7.8282/86
|7.8285/89
上述報價只供參考用