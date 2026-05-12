12/05/2026 16:10

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▷ 金價回調至每盎司4000美元或為吸納時機

▷ 官方部門需求支撐金價，降低流動性 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社12日專訊》瑞銀維持對黃金的正向看法，預期金價今年將再創新高。瑞銀貴金屬策略師Joni Teves表示，中長期而言，金價上行、甚至超出基準預測的可能性正持續上升，推動金價上漲的核心驅動因素未變，私人與官方部門需求持續擴大，支撐整體上升趨勢，同時黃金在投資組合中的核心配置地位日益提升。*金價回調至每盎司4000美元或為吸納良機*她表示，在高度宏觀不確定性環境下，資產多元化配置至黃金的趨勢仍受到強力支撐。短期內金價盤整反而提供布局機會，認為市場目前對黃金仍屬低配，若出現回檔測試每盎司4000美元的心理關卡，可視為逢低布局的良機。Joni Teves表示，受宏觀因素驅動的投資人資金流，仍主導金價走勢，尤其是在短期內；官方部門需求則主要扮演支撐，而非直接驅動價格的角色，而各國央行與主權機構的買盤，已成為支撐黃金多頭趨勢的重要支柱。她指出，官方部門持續購金有助於吸收市場供給、降低流動性，並在傳統宏觀逆風出現時，提供更穩定的價格支撐，避免金價出現更大幅回檔，進而鞏固長期上行趨勢。*白銀價格波動顯著高於黃金，投資需求偏向「戰術性」*Joni Teves又指，自去年以來，市場對白銀的投資情緒已顯著回暖。隨著投資人尋求high-beta（高波動）資產，預期白銀表現將優於黃金。整體而言，白銀投資需求偏向「戰術性」，相較之下黃金則屬「策略性配置」。她認為，中國強勁的實體需求亦將支撐市場，包括補庫需求與實物投資持續增長，有助提振全球投資信心。然而，由於白銀價格波動顯著高於黃金，使投資人較難管理相關曝險，因此市場對白銀的配置心態仍偏向短期與戰術性，而非長期核心持有。(bi)