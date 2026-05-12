12/05/2026 10:04

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 星展香港目標今年中小企新客增長達雙位數

▷ 客戶對財資管理需求增加，銀行提升客戶經理技能

▷ 中小企「百分百擔保特惠貸款」壞帳可控，集中特定行業 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社12日專訊》星展香港中小企銀行主管王玥表示，該行一直以來也專注於中小企業務，而數碼轉型是該行的工作重點，並指客戶對此表示歡迎，2025年底星展香港的中小企新客增長按年錄得約三成增幅，目標今年中小企新客增長達雙位數。*客戶對財資管理需求增*她指出，以往傳統上中小型銀行比較專注於貸款、定期存款等較簡單的業務，但現在留意到愈來愈多客戶對公司的財資管理方面的需要，該行也在提升其客戶經理的技能，讓他們能夠更全面地幫助客戶審視其財務需求。金管局與銀行業推出新一輪措施支持中小企，她指出，確實看到有些行業受到影響，特別是由於目前中東戰爭，能源、整體成本上升，例如餐飲業、的士業都是受影響很大的行業，並指該行除了向中小企客戶提供融資選擇，並會幫助他們進行相應的升級，教導他們重新設計工作流程以節省成本等。*料今年中小企業貸款需求較平穩*對於今年中小企業的貸款需求情況，她認為，相關情況將會比較平穩，留意到中小企業在借貸方面有點觀望態度。因為戰爭的影響，對於中小企業來說，除非你是直接出口到某些地區，否則影響暫時不太直接，但大家都不知道接下來會怎樣，所以有些會比較謹慎。*中小企在「百分百擔保特惠貸款」壞帳可控*被問及中小企在「百分百擔保特惠貸款」方面的壞帳情況，她形容相關情況可控，並指集中在某些行業，亦指因為很多中小企業的抵押品都是房地產，現在樓價企穩，這是有幫助的，但的士牌照價值仍未回到以往水平，所以相關的不良貸款會高一些，但對此持審慎樂觀的看法。星展香港推出「星展商贏組合」，此全面且量身定制的解決方案旨在協助企業應對當前經濟環境下的關鍵挑戰，包括成本壓力、現金流管理及海外擴展。「星展商贏組合」方案與星展IDEAL數碼平台無縫整合，此平台透過手機應用程式及網站提供企業網上銀行服務，簡化客戶開戶流程，並可透過單一登入管理跨市場日常營運，包括24小時全天候流動資金管理、安全支付，以及實時查詢賬戶餘額功能等便捷的網上服務。(bn)