12/05/2026 11:27
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息報2.7厘
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息連升四日報2.7厘，升1.613基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.87536厘，升1.899基點。
隔夜息報2.77179厘，跌6.16基點；一周拆息升1.542基點，報2.7厘，兩周則升1.542基點，報2.7厘。長息方面，六個月拆息跌0.095基點，報2.93482厘，一年期則升0.31基點，報3.13411厘。
港元匯價今日在7.8297-7.8274之間上落，最新報7.8287。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.77179厘，跌6.16基點；一周拆息升1.542基點，報2.7厘，兩周則升1.542基點，報2.7厘。長息方面，六個月拆息跌0.095基點，報2.93482厘，一年期則升0.31基點，報3.13411厘。
港元匯價今日在7.8297-7.8274之間上落，最新報7.8287。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.77179
|-6.16
|一周
|2.7
|+1.542
|兩周
|2.7
|+1.542
|一個月
|2.7
|+1.613
|兩個月
|2.81494
|+3.613
|三個月
|2.87536
|+1.899
|六個月
|2.93482
|-0.095
|一年
|3.13411
|+0.31
資料來源：香港銀行公會