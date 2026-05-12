12/05/2026 10:01

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 柏瑞投資自3月初減持黃金，轉向商品逆價差策略

▷ 亞洲即期能源價格高於歐洲及北美

▷ 美伊局勢不確定性持續，雙方談判與對峙交替 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道12日專訊》柏瑞投資多元資產投資組合經理吳重光指，美伊局勢仍然充滿不確定性，雙方在談判與對峙之間頻繁切換。亞洲的即期能源價格目前已明顯高於歐洲及北美，反映亞洲正面臨能源成本攀升甚至供應短缺的問題，而供應短缺意味需求受壓，繼而拖累經濟增長。價格上漲對增長造成的外溢效應已開始浮現，惟目前尚未構成嚴重衝擊。*傾向逐步延長債券年期，仍看好亞洲高收益債券*由於能源價格衝擊導致經濟放緩，預期今年債券息差將溫和擴闊，同時長期債券的長期投資需求上升，將推動實際利率走高，而當伊朗局勢緩和，企業併購活動亦有望回暖。柏瑞投資傾向逐步延長債券年期。同時，仍看好亞洲高收益債券（不包括中國房地產）以及個別拉丁美洲本地貨幣計價的利差機遇。自3月初，柏瑞投資已逐步減持黃金，轉而布局廣泛的商品逆價差策略。當地緣政治衝突或供應中斷推高商品現貨價格時，遠期價格普遍仍維持於替代成本附近水平，形成明顯的逆價差曲線（即遠期價格顯著低於現貨價格），遠期價格會逐步貼近現貨價格，產生類似固定收益的回報，波動性亦低。「逆價差回報」不僅可作為固定收益的替代方案，且在投資組合配置上更具優勢：不但流動性良好，更有效分散股票與債券的風險。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。