12/05/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升41點子，報6.8426，續創逾三年高
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8426，較上個交易日升41點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約480點，上個交易日報6.8467。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8426
|-41.00
|1歐元/人民幣
|8.0329
|+73.00
|100日圓/人民幣
|4.3435
|-98.00
|1港元/人民幣
|0.8739
|-7.50
|1英鎊/人民幣
|9.2806
|+36.00
|1澳元/人民幣
|4.9413
|+43.00
|1紐元/人民幣
|4.0674
|+81.00
|1新加坡/人民幣
|5.3761
|-54.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7705
|-74.00
|1加元/人民幣
|4.9838
|-5.00
|1人民幣/林吉特
|0.5746
|+6.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.8439
|-697.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4086
|+19.00
|1人民幣/韓元
|217.0000
|+209.00