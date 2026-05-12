12/05/2026 17:14

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▷ 中央網信辦要求短視頻平台5月底前上線必選標籤功能

▷ 抖音集團宣布投入15億元扶持真人短劇，提高內容分成比例 More ▼ Less ▲

《神州經脈》市場關注即將登場的中美元首會晤，滬綜指今日（12日）盤中一度升至4230點近11年高位後遇獲利回吐，全日收低0.25%報4214.49點，深成指也跌0.47%，創業板指升0.15%。滬深兩市全日成交3.24萬億元（人民幣．下同），為連續五個交易日超3萬億元，較上個交易日縮量2962億元或8.4%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7946，較上個交易日4時30分收盤價升8點子，兩連升，續創2023年2月9日以來逾三年新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.8426，較上個交易日升41點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約480點。*今日新聞精選*1. 美國總統特朗普將自明日起國事訪問中國3天，備受關注的中美元首會晤預計周四上午舉行。在今日舉行的中國外交部例行記者會上，有外媒問及，特朗普訪華期間是否會討論台灣問題和香港有關問題，發言人郭嘉昆回應稱，「特朗普總統訪華期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫的明確的。關於黎智英案，中方此前已經多次闡明立場」。2. 據《路透》引述消息報道，中美可能在本周舉行的元首峰會上就農業問題達成協議，擴大北京對穀物和肉類的採購，但預計不會出現超出去年10月協議的大豆新增採購。中國外交部發言人郭嘉昆今日在記者會上被問及有關傳聞時回應稱，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作和世界經濟注入更多的穩定性，「具體問題建議向中方主管部門進行詢問」。3. APEC第43次汽車對話會議今日在上海召開。工業和信息化部相關負責人表示，中國將與各經濟體一道，在APEC框架下共建一個可持續、公平的汽車產業生態，攜手開創汽車產業發展新局面。工信部裝備工業一司司長王衛明表示，支持中外企業在技術、標準、投資、貿易等領域深化務實合作。同時，加強與各經濟體在標準法規領域的協調互認，依托APEC等平台，推動技術交流、人才合作與創新成果的全球共享。4. 宇樹科技微信公眾號今日發布GD01載人變形機甲，定價390萬元人民幣起。據介紹，GD01為全球首款量產版載人機甲，可以變形，作為民用交通工具，體重約500kg（載人後）。從示範影片中可見，GD01像動漫片中人形機甲的超簡易版本，駕駛艙在身體部位，為立體多邊型金屬架結構，沒有安裝外殼或玻璃，駕駛者需踩著它的膝關節攀爬上去。機甲開動後像人一樣直立行走，「雙手」會擺動；也能前肢向下、變成機器狗形態以四肢前行。5. 中央網信辦網站今日發文稱，今年以來，中央網信辦全面部署推進規範短視頻內容標註工作。1月起，指導抖音、快手、騰訊、小紅書、嗶哩嗶哩、微博、淘寶、京東、拼多多、支付寶、美團、百度等12家平台先行先試，完善內容標註標籤，對內容標註功能進行優化和測試。近日，12家平台帶頭，全行業統一步調，全面啟動規範短視頻內容標註工作，將於5月底前，陸續完成內容標註標籤完善，以及內容標註功能優化上線。網站平台必須為用戶提供6類「必選標籤」，發布者將必須從「必選標籤」中選擇一項才能發布短視頻，如「含有虛構演繹內容」、「含有AI生成內容」等。6. 湖北人形機器人創新中心今日在微信公眾號發文稱，該中心在全國率先啟動人形機器人「數字身份證」登記，實現一機一碼、全程可溯、權責可究。截至5月11日，該中心已向工信部人形機器人與具身智能標委會完成首批企業及產品備案申報與製碼測試，待標準發布後即可正式編號，發「數字身份證」來「上戶口」。這些企業包括光谷東智、格藍若、湖北啟靈、荊楚機器人、手智創新、光谷華匯、光谷盛創等。7. 抖音集團短劇版權中心5月11-13日在湖南長沙舉辦首屆短劇產業大會。紅果短劇總編輯樂力表示，抖音集團會持續投入支持真人短劇的發展，近期已陸續推出多項真人短劇扶持計劃。抖音集團短劇版權中心內容合作負責人華越昇介紹，平台將針對真人劇核心品類調高內容分成比例；設立單部最高150萬元頭部劇激勵政策；推出最高20%的續作激勵；設立2億元專項資金，扶持現實主義、懸疑、都市群像等內容。「2026年真人短劇保底扶持預算超15億元，單部平均保底金額較去年提升約60%」。8. 內地有網友昨晚發現微信狀態可以看訪客記錄，發帖詢問「為什麼」後引發熱議。今日上午，騰訊公司公關總監張軍在微博發文稱，「小範圍測試瀏覽人數的功能（不具體到個體），被誤解了。但這是我們的責任。已讀功能和訪客功能，我沒記錯的話，大家其實反覆多次都表明，千萬不要有。這裏，再次特別強調一下：此二項功能已焊死，不會開發，不會提供。至於此次小範圍測試的微信狀態瀏覽人數展示功能，也已停止」。(jq)