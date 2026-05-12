12/05/2026 17:49

《中國要聞》今年北京口岸出入境人員已突破800萬人次，同比增12%

《經濟通通訊社12日專訊》據北京邊檢總站消息，截至今日上午11時30分，北京口岸今年出入境人員總量突破800萬人次，同比增長12%，較去年提前半個月邁上800萬人次量級。



截至5月11日，今年北京口岸入出境外國人已超255萬人次，佔出入境人員總量的32%，同比增長33.6%。其中，享受免簽和臨時入境許可政策入境的外國人達95.7萬人次，佔入境外國人總數的70.8%。入境需求以觀光旅遊、商務交流、探親訪友為主。



內地居民出入境方面，今年以來經北京口岸出入境的內地居民492萬餘人次，佔出入境人員總量的61.7%，韓國、泰國、新加坡等國家是熱門目的地。(wn)