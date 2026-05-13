12/05/2026 08:35

【習特會】白宮官員：特朗普已邀馬斯克、庫克等企業高管陪同赴華

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普將於本周三（13日）起，對中國展開為期三天的國事訪問。據白宮官員透露，特朗普已邀請包括特斯拉(Tesla)(US.TSLA)行政總裁馬斯克(Elon Musk)、蘋果公司(US.AAPL)行政總裁庫克(Tim Cook)、貝萊德集團(US.R)行政總裁芬克(Larry Fink)，和波音公司(US.BA)舵手奧爾特貝格(Kelly Ortberg)在內的多家美國大型企業高管，陪同他赴華訪問。



預料加入特朗普代表團與中國國家主席習近平會晤的美企高層，還包括黑石集團(US.BX)、嘉吉公司(YS.CARG)、花旗集團(US.C)、通用電氣航空航天公司(US.GE)、高盛集團(US.GS)、萬事達卡(US.MA)、Meta(US.META)、美光科技(US.MU)、高通(US.QCOM)及Visa公司(US.V)的主管。



《路透》引述知情人士表示，英偉達(Nvidia)(US.NVDA)行政總裁黃仁勳並未受邀，不會在本周前往北京。該消息人士還稱，白宮此次訪華更側重於農業和民用航空事務，例如波音飛機的訂單。(ry)