12/05/2026 14:11

【習特會】路透：習特會或將達成農業協議，惟中國增購大豆意願有限

《經濟通通訊社12日專訊》據《路透》報道，中美可能在本周舉行的元首峰會上就農業問題達成協議，擴大北京對穀物和肉類的採購；但市場人士表示，預計不會出現超出去年10月協議的大豆新增採購。



報道稱，農業是中美關係中爭議較小的領域之一，但官員、貿易商和分析師表示，在距離中國國家主席習近平和美國總統特朗普面對面會晤僅數日之際，峰會最終能達成何種成果仍不明朗。



一位熟悉談判情況的人士表示，白宮正尋求北京在大豆及其他農產品採購方面作出更大承諾。不過，貿易商和分析師表示，鑒於需求疲軟以及巴西提供的廉價替代品，任何協議的規模都可能有限--他們認為，北京方面不願在去年10月作出的承諾之外再購買更多大豆。



*預計玉米、高粱、家禽等將達成新採購協議*



相反，市場預計雙方將就玉米、高粱、製粉小麥以及牛肉和禽肉等品類達成新的採購協議，其中部分內容已在3月的高層會談中有所暗示。



2024年，在特朗普重返白宮之前，中國採購了約45億美元的上述產品，這一數額遠低於120億美元的大豆進口額。自特朗普首個任期以來，中國大幅降低了對美國農產品的依賴。去年，中國從美國進口的大豆僅佔其總進口量的15%。



若中國對美國大豆需求回升獲得確認，可能提振芝加哥大豆期價；目前價格已接近兩個月高位，部分因市場預期中國將加大採購。(ry)