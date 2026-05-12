12/05/2026 17:48

《行業數據》4月汽車經銷商綜合庫存系數同比上升34%，庫存總量約260萬輛

《經濟通通訊社12日專訊》中國汽車流通協會今日發布2026年4月「汽車經銷商庫存」調查結果：4月汽車經銷商綜合庫存系數為1.89，環比上升7.4%，同比上升34.0%。據中國汽車流通協會乘聯分會統計，4月乘用車終端銷量達138.4萬輛，以此測算，4月末汽車經銷商庫存總量約260萬輛。



中國汽車流通協會表示，展望5月，車市有望迎來階段性回暖：五一假期與各地車展形成協同效應，有效激發終端購車意願；北京車展積累的潛在訂單預計將在5-6月逐步落地；多款重點新車集中上市亦將提升市場熱度，帶動客流、訂單與成交邊際改善。但新車扎堆發布易引發消費者比價與分流，觀望情緒仍未完全消退；疊加近期油價上調及部分新能源車型價格上調等因素，短期銷量仍存不確定性。因此，多數經銷商對5月市場持審慎樂觀態度。(jq)