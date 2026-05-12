12/05/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾三年高，即期開市貶18點子報6.7972

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8426，較上個交易日升41點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約480點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開18點子，報6.7972，上個交易日即期匯率收盤報6.7954。



隔夜美伊談判仍無進展，國際油價維持在高位運行，美元小幅走高。市場人士表示，本周美國總統特朗普將訪華，人民幣大概率延續穩中偏升走勢；上日在岸即期已升破6.80關鍵關口，後續將逐漸向6.75一線靠近。



高盛報告認為，此次峰會或成為人民幣走強的戰術性催化劑，也是穩定貿易關係的重要信號；但人民幣走強的理由更具根本性，其影響將超越本周事件，並具有更持久的效應。(jq)

