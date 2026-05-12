12/05/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升8點子，兩連升報6.7946，續創逾三年高

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7946，較上個交易日4時30分收盤價升8點子，兩連升，續創2023年2月9日以來逾三年新高，全日在6.7929至6.7990之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌28點子，報6.7948。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8426，較上個交易日升41點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約480點。



市場人士表示，特朗普訪華前，市場預期穩定，人民幣延續穩中略升走勢；隨著匯價升破6.80關口，後續波動區間將抬升至6.75-6.80區間。美伊談判暫無進展，國際油價維持高位運行，美聯儲降息預期基本消退，中美負利差走擴，美元/人民幣長端掉期下探至-1667點，創近九個月新低。



星展銀行認為，市場重點關注本周習特會，中美雙方可能進一步關稅減免、美國放寬技術限制以及中國放寬稀土出口管制，貿易緊張局勢緩和可能進一步支撐中國出口動力；另外人民幣國際化有助於吸引外資配置中國資產，為進一步升值奠定基礎。(jq)