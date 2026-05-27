12/05/2026 14:08

【ＡＩ】湖北率先為人形機器人發「數字身份證」，可全程追溯運行與維護記錄

《經濟通通訊社12日專訊》湖北人形機器人創新中心今日在微信公眾號發文稱，該中心在全國率先啟動人形機器人「數字身份證」登記，實現一機一碼、全程可溯、權責可究。



截至5月11日，該中心已向工信部人形機器人與具身智能標委會完成首批企業及產品備案申報與製碼測試，待標準發布後即可正式編號，發「數字身份證」來「上戶口」。這些企業包括光谷東智、格藍若、湖北啟靈、荊楚機器人、手智創新、光谷華匯、光谷盛創等，基本覆蓋了全省人形機器人本體製造、核心技術研發、場景應用等領域頭部企業。



據介紹，人形機器人「數字身份證」由國家碼、企業碼、產品型號碼、序列號四部分組成，能夠按碼全程追溯機器人的運維記錄、使用場景等全周期動態信息，例如關節損耗、電池狀態、作業精度等，精準定位故障、釐清責任、高效維保。同時，這個身份ID支持跨平台通用調撥，可在新場景直接查看機器人的性能與使用履歷，免去重複檢測，大幅提升機器人流轉複用效率，降低交易和監管成本。(sl)