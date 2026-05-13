12/05/2026 15:46

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中美元首周四上午举行会晤，讨论中美关系及世界和平发展

▷ 中方反对美国向台湾出售武器，重申一贯立场

▷ 中美经贸磋商在韩国举行，涉及农产品采购议题 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普將自明日起國事訪問中國3天，備受關注的中美元首會晤預計周四上午舉行。在今日舉行的中國外交部例行記者會上，有外媒問及，特朗普訪華期間是否會討論台灣問題和香港有關問題，發言人郭嘉昆回應稱，「特朗普總統訪華期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫的明確的。關於黎智英案，中方此前已經多次闡明立場」。*中國外交部：中美經貿關係本質是互利共贏在「習特會」前夕，國務院副總理何立峰今明兩日率團到韓國，與美方舉行新一輪經貿磋商。有傳白宮正尋求中方在農產品--特別是大豆及其他農產品方面做出更大規模的採購承諾，而市場預期中方將增購穀物和肉類，不進一步增購大豆。郭嘉昆在記者會上被問及有關傳聞時回應稱，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作和世界經濟注入更多的穩定性，「具體問題建議向中方主管部門進行詢問」。*中方堅決反對沒有國際法依據非法單邊制裁*此外，對於美國財政部周一以協助伊朗出售石油到中國為由，將12個個人及實體納入制裁名單，包括4間總部設於香港的公司，郭嘉昆表示，中方堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，將堅定維護本國企業的正當合法權益。被制裁的4家香港公司分別是Hong Kong Blue Ocean Ltd(HKBOL)、Hong Kong Sanmu Ltd(HKSL)、Jiandi HK Ltd和Max Honor International Trade Co., Limited。(sl)