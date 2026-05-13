12/05/2026 15:46
【習特會】中國外交部：中美元首將談中美關係及世界和平與發展相關問題
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▷ 中美元首周四上午举行会晤，讨论中美关系及世界和平发展
▷ 中方反对美国向台湾出售武器，重申一贯立场
▷ 中美经贸磋商在韩国举行，涉及农产品采购议题
▷ 中方反对美国向台湾出售武器，重申一贯立场
▷ 中美经贸磋商在韩国举行，涉及农产品采购议题
*中國外交部：中美經貿關係本質是互利共贏
在「習特會」前夕，國務院副總理何立峰今明兩日率團到韓國，與美方舉行新一輪經貿磋商。有傳白宮正尋求中方在農產品--特別是大豆及其他農產品方面做出更大規模的採購承諾，而市場預期中方將增購穀物和肉類，不進一步增購大豆。郭嘉昆在記者會上被問及有關傳聞時回應稱，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作和世界經濟注入更多的穩定性，「具體問題建議向中方主管部門進行詢問」。
*中方堅決反對沒有國際法依據非法單邊制裁*
此外，對於美國財政部周一以協助伊朗出售石油到中國為由，將12個個人及實體納入制裁名單，包括4間總部設於香港的公司，郭嘉昆表示，中方堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，將堅定維護本國企業的正當合法權益。
被制裁的4家香港公司分別是Hong Kong Blue Ocean Ltd(HKBOL)、Hong Kong Sanmu Ltd(HKSL)、Jiandi HK Ltd和Max Honor International Trade Co., Limited。(sl)