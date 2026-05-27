12/05/2026 16:50

【ＡＩ】宇樹王興興考察調研雄安新區：從多領域場景應用加強城市治理等合作

《經濟通通訊社12日專訊》據微信公眾號「雄安發布」今日發文稱，宇樹科技創始人兼首席執行官、首席技術官王興興一行，11日到河北雄安新區考察調研。省委常委，雄安新區黨工委書記、管委會主任張國華與王興興一行舉行工作座談。



張國華表示，人工智能是年輕的事業，也是年輕人的事業，雄安建設發展正是年輕一代展示才華、大顯身手的廣闊舞台。希望雙方進一步深化戰略共識、拓展合作維度，攜手推進「人工智能+」多場景共建，推動更多具有前瞻性的創新試點示範項目落地，讓未來產業在未來之城蓬勃發展。



王興興稱，雄安新區人工智能應用場景豐富多元、城市數字底座堅實完備、創新生態活力迸發，雙方合作空間廣闊、前景可期。宇樹將以多領域場景應用為切入口，加強城市治理、產業發展等方面合作，推進科技成果轉化和產業化落地，全力賦能雄安人工智能產業高質量發展。(sl)