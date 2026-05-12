12/05/2026 08:30

《珠玉之論－陳鳳珠》內地首季黃金投資需求仍然上升

《珠玉之論》中國黃金協會公布第一季內地黃金產量及消費數據，首季原料產金按年減少 7.1%至81.065噸，進口原料產金按年增加2.9%至55.165噸，首季內地原料及進口原料產金共按年減少3.3%至136.23噸。雖然首季黃金產量下降，但季內黃金消費量有所增加，按年上升4.4%至303.292噸，其中金條及金幣按多增加46.4%至202.062噸，黃金首飾、工業及其他用金分別按年減少37.1%及7.4%，相信金價於首季飆升，削弱了黃金首飾及工業需求。



由於地緣政治局勢不穩，黃金投資需求持續增加，內地首季黃金交易所買賣基金增倉量按年上升114.9%，截至3月底止，內地黃金交易所買賣基金的持貨量為298.289噸。而央行亦持續增持黃金，3月底內地持有黃金儲備2313.48噸。雖然美伊戰爭導致部分外國央行暫時減持黃金儲備，但相信當局勢穩定，全球央行將會繼續購買黃金作避險及保值之用，因此仍然看好金價走勢。《獨立股評人 陳鳳珠》



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