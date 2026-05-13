13/05/2026 17:11

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▷ 美國4月生產者物價指數月率預測維持0.5%升幅

▷ 美股13日收盤道指升56點，標指跌11點，納指跌185點 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社13日專訊》受美伊談判陷入僵局，以及通脹預期升溫影響，美股昨日表現反覆。道指收市升56點或0.11%，報49760點；標指跌11點或0.16%，報7400點；納指跌185點或0.71%，報26088點。港股方面，恒生指數收市報26388，升40點或0.2%，成交2778億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:45pm，美國總統特朗普抵達北京，對中國展開國事訪問（至15日）。8:15pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表演講。10:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩發表演講。11:30pm，美國波士頓聯儲總裁柯林斯在波士頓經濟俱樂部發表講話並參與爐邊談話。14日凌晨1:15am，美國明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利參加當地商會主辦的討論會。1:30am，加拿大央行公布兩周前貨幣政策會議的會議記錄摘要。3:00am，歐洲央行執委連恩發表演講。3:15am，歐洲央行總裁拉加德在一晚宴上發表講話。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.2%收窄至0.1%，經季節調整年率升幅料由1.2%收窄至0.8%；3月工業生產年率跌幅料由0.6%擴大至1.7%，經季節調整月率升幅料由0.4%收窄至0.3%。今晚8:30pm，美國公布4月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.5%，年率升幅料由4%擴大至4.8%。在美國，今日公布業績的公司有：亞朵(US.ATAT)、阿里巴巴(US.BABA)、思科(US.CSCO)、鳳凰新媒體(US.FENG)、優克聯(US.UCL)、文遠知行(US.WRD)等。(wa)