26,388.44
+40.53
(+0.15%)
26,168
-126
(-0.48%)
低水220
4,242.57
+28.08
(+0.666%)
4,998.34
+50.29
(+1.016%)
16,089.75
+264.83
(+1.673%)
80,788.0000
+283.5300
(0.352%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,693.4300
-23.0400
-0.489%
80,788.00
+283.53
+0.352%
2,307.6700
+32.7000
+1.437%
13/05/2026 18:05
商品價格行情：期油報101.46美元；倫敦金4698.93美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|18:00報價
|升/跌
|比例
|6月紐約期油
|101.46
|-0.72
|-0.70%
|7月布蘭特期油
|107.41
|-0.36
|-0.33%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|4698.93
|-17.54
|-0.37%
|紐約期金
|4704.84
|18.14
|0.39%
|倫敦銀
|86.99
|-0.15
|-0.17%
|紐約期銀
|87.58
|1.99
|2.32%
*上述報價只供參考用