26,388.44
+40.53
(+0.15%)
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低水219
4,242.57
+28.08
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13/05/2026 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.561
|98.298
|0.263
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.80/84
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|157.59/63
|歐元/美元
|1.1705/09
|1.1701/05
|1.1740/44
|英鎊/美元
|1.3516/20
|1.3523/27
|1.3538/42
|美元/瑞郎
|0.7818/22
|0.7820/24
|0.7804/08
|美元/加元
|1.3698/02
|1.3699/03
|1.3697/01
|澳元/美元
|0.7242/46
|0.7240/44
|0.7238/42
|紐元/美元
|0.5928/32
|0.5928/32
|0.5951/55
|美元/人民幣
|6.7908/12
|6.7907/11
|6.7919/23
|美元/港元
|7.8309/13
|7.8302/06
|7.8288/92
*上述報價只供參考用