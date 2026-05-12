13/05/2026 08:00

【外圍經濟】美國4月CPI按年升3.8%，達3年來最高

《經濟通通訊社13日專訊》美國勞工統計局公布最新數據，4月份美國消費物價指數(CPI)按年上升3.8%，高於市場預期的3.7%，達到3年來最高。



按月方面，CPI升幅回落至0.6%，為今年2月以來的低位，符合市場預期，且較前值的0.9%有所放緩。



剔除波動較大的食品及能源價格後，備受市場及聯儲局關注的核心通脹升幅同樣超出預期。數據顯示，4月核心CPI按年升2.8%，高於預期的2.7%。核心CPI按月亦錄得0.4%的升幅，不但高於預期的0.3%，更較前值的0.2%有所加速，反映美國潛在的物價壓力依然頑固。



報告指出，經通脹調整後，美國4月私人企業每周平均實質所得按月下降0.2%。(kk)