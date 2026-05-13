13/05/2026 08:24

【習特會】特朗普日內赴京，強調貿易比伊朗問題更重要，未來數十年中美關係將很好

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普時隔9年再度訪華，將於美國時間周三（13日）啟程，當晚抵達北京，預定於周四（14日）上午10時許舉行「習特會」。



特朗普周二（12日）表示，將在為期3日的行程中，就伊朗問題與中國國家主席習近平舉行長時間會談，同時還會討論結束俄烏戰爭。但他同時又強調，中美雙方主要還是討論貿易問題。



特朗普表示：「有很多事情要談，但伊朗不在其中，因為我們很大程度上已經掌控伊朗問題了。」他又指美國在伊朗問題上不需要任何幫助，也不必倉促行事，「假新聞說伊朗在軍事上對美國占上風，這等同於叛國行為。」



*邀請習近平年底回訪美國*



特朗普預計「習特會」將很順利，未來數十年將與中國保持很好的關係，並期待習近平在2026年年底前對華盛頓進行回訪。他說：「他會來美國的，這會很棒。」「我們的關係非常好，我們與中國的事務進展得非常順利。」



據悉，中美官員正在磋商採購玉米等美國農產品的事宜，雙方可能在特朗普訪華期間達成協議。特朗普將於周五（15日）離開北京，暫無消息顯示他會順訪第三國。(jf)