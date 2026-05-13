13/05/2026 15:37

【習特會】特朗普國事訪問中國主要行程時序

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普時隔9年再度訪華，以下是其國事訪問主要行程：



．周三（13日）：



*特朗普乘搭專機於夜間抵達北京。



．周四（14日）



*上午10時：國家主席習近平在人民大會堂舉行歡迎儀式

*10時15分：「習特會」舉行

*下午：參觀北京天壇

*18時：出席中方安排的國宴



．周五（15日）



*上午11時30分：習近平與特朗普合影

*11時40方：習特雙邊茶聚

*12時15分：習特舉行雙邊午餐會

*下午：特朗普乘專機離開北京



核心看點：



* 聚焦貿易衝突、伊朗戰爭與台灣問題

* 中國與美國磋商採購玉米等美農產品，或在特朗普訪華期間達成協議

* 特朗普稱訪華時將討論對台軍售，或衝擊美國既有政策

* 特朗普訪華凸顯其目光聚焦海外，民調慘淡之際希望借外交快速得分