13/05/2026 13:36

首季騙案逾9400宗涉款18.5億，警務處長周一鳴：鎖定長者群體精準防騙

《經濟通通訊社13日專訊》騙案形勢依然嚴峻。警務處處長周一鳴出席防騙活動時透露，今年首季共錄得逾9400宗騙案，雖然按年微跌0.6%，但涉案金額卻上升2.9億元，總額達18.5億元。其中，投資騙案佔1200宗，涉及金額按年急增16%至9.2億元。更令人關注的是，約1200名長者或退休人士淪為受害人，人數按年上升三成，損失金額高達5.3億元，增幅接近八成。



為實現「精準防騙」，周一鳴表示，警方已將長者及退休人士群組，以及投資騙案，分別定為今年的重點宣傳對象及項目。具體措施包括製作防騙粵劇、與電訊商合作教導長者安全使用智能電話，以及針對提取退休金人士進行重點防騙宣傳。



他續稱，警方首季共拘捕1400多人，涉及騙案及洗黑錢罪行，當中九成為傀儡戶口持有人。周一鳴強調，要阻止詐騙活動蔓延，必須從源頭入手。警方將繼續聯同金管局及銀行業界，打擊詐騙產業鏈，特別是針對利用傀儡戶口清洗黑錢的罪行。(ul)