13/05/2026 08:45

【開市Ｇｏ】習近平或年底訪美，美通脹創三年高，京東附屬三企啟回購

【要聞盤點】



1、受美伊談判陷入僵局，以及通脹預期升溫影響，美股周二（12日）表現反覆。道指收市升56點，或0.11%，報49760點；標指跌11點，或0.16%，報7400點；納指跌185點，或0.71%，報26088點。晶片指數收跌3%，高通挫逾10%，英特爾跌近7%，閃迪跌超6%。中國金龍指數跌58點。日經指數開報62263點，無升跌。



2、美國總統特朗普將於周三（13日）晚間抵達北京，展開為期三天的訪華之旅。他表示與國家主席習近平的會晤將優先討論貿易問題，並淡化了雙方對伊朗問題的關注。據悉在此期間中美或達成採購玉米、高粱等農產品的協議。特朗普又稱習近平將於今年底前訪問美國。



3、國務院副總理何立峰已率領中方代表團抵達南韓，將與美國財政部長貝森特進行新一輪經貿磋商。此次會晤被視為本周於北京舉行的中美元首峰會做最後階段的準備。



4、美國勞工統計局公布，4月份消費物價指數按年上升3.8%，高於市場預期，同比增速創近三年最快。4月核心消費物價指數按年升2.8%，亦高於預期。芝加哥聯儲銀行行長表示，通脹數據比預期更差，可能表明經濟過熱。



5、伊朗媒體稱，除非包括承認霍爾木茲海峽主權在內的五項先決條件得以落實，否則伊朗不會參加下輪美伊會談。特朗普表示，美國沒必要在伊朗問題上倉促行事。



6、美國參議院確認沃什的聯儲局理事提名。市場預期，對其主席一職的提名表決可能於周三進行。



7、美國上訴法院下令暫緩執行本月早些時候國際貿易法院有關特朗普10%全球關稅違法的裁決。



8、巴克萊報告指，中國國有銀行一直在「積極」抑制人民幣漲勢以減緩升值勢頭。該行預計，短期內人民幣兌美元匯率將保持穩定或小幅走強。



9、面臨辭職壓力的英國首相施紀賢正為爭取留任作「最後一搏」。據悉他要求大臣們與其單獨會面討論去留問題，在關鍵的內閣會議上已有幾位核心盟友公開表達了對他的支持。



10、評級機構惠譽確認香港評級為「AA-」，展望穩定。該機構預計，香港關稅水平將持續顯著高於2024年水平。若中東衝突長期持續，香港經濟增長前景仍受其對全球經濟周期影響的制約。



11、人工智能公司Anthropic據悉正與投資者展開初步磋商，計劃在新一輪融資中募資至少300億美元，對該公司的估值超過9000億美元。



12、美國芝加哥商品交易所與指數提供商Silicon Data合力打造人工智能算力期貨市場。目前該項目仍待監管機構審批。





【焦點股】



進出口相關股：中遠海控(01919)、中遠海能(01138)、中遠海港(01199)

- 據悉中美或達成採購玉米、高粱等農產品的協議。



大模型概念股：阿里巴巴(09988)、智譜(02513)、MINIMAX(00100)

- Anthropic計劃啟動新一輪融資募資至少300億美元



泡泡瑪特(09992)

- 首季度整體收益按年增長75%-80%，中國收益增逾倍



百勝中國(09987)

- 據報已加入競購怡和旗下香港KFC及Pizza Hut業務

- 訂立下半年股份回購協議逾5億美元，本港回購金額涉10億港元



京東(09618)

- 首季經調整純利按年跌42%勝預期，新業務虧損按季收窄至104億人幣



京東健康(06618)

- 首季經調整盈利按年升6%，收入升17%

- 將於48個月內分別回購價值10億美元股份



京東物流(02618)

- 首季純利升95%至8.8億元人幣，經調整盈利升40%

- 將於48個月內回購最多價值12億美元股份



京東工業(07618)

- 將於24個月內回購最多價值2億美元股份



華潤置地(01109)

- 4月銷售額259億人幣升50%，4個月累計銷售額升2%



騰訊音樂(01698)

- 首季經調整淨利潤按年增長7%至22.7億人幣

- 內地市監總局附條件批准騰訊收購喜馬拉雅股權案，要求作出五項承諾



石油股：中石化(00386)、中石油 (00857)、中海油 (00883)

- 油輪追蹤數據顯示，已逼近四年低點的中國原油進口量料進一步下行



銅業股：江西銅業(00358)

- 銅價升破1.4萬美元逼近歷史高位，供應風險與中國需求提振漲勢



航空股：國泰(00293)、國航(00753)、東航(00670)

- 據報中國國內航線燃油附加費擬自5月16日起再上調



金斯瑞(01548)

- 聯營傳奇生物首季虧損降至5430萬美元，每股虧損遠遜預期



劑泰科技(07666)

- 超購6910倍一手分配率0.14%，暗盤升1.9倍，今日掛牌



英派藥業(07630)

- 超購2281倍，甲尾穩中乙頭反而要抽籤，暗盤升61%今日掛牌





【油金報價】



紐約期油下跌0.59%，報101.58美元/桶



布蘭特期油下跌0.28%，報107.13美元/桶



黃金現貨上升0.19%，報4724.16美元/盎司



黃金期貨上升0.98%，報4732.84美元/盎司