13/05/2026 14:20

【中東戰火】伊朗戰爭導致歐盟前所未有地高度依賴美國天然氣

《經濟通通訊社13日專訊》能源經濟與金融分析研究所(IEEFA)在報告中表示，歐洲今年對美國天然氣的依賴預計將升至前所未有的水平，因為美國填補了中東地區供應減少的缺口。



IEEFA在報告中指出，歐洲可能有三分之二的液化天然氣(LNG)來自美國，創下歷史新高。以整體天然氣供應份額計算，美國甚至可能超越挪威，挪威目前是歐洲最大的管道氣供應國。



自2022年俄烏衝突爆發以來，歐盟一直努力實現天然氣來源多元化，以避免過度依賴單一供應。美國的海運輸LNG已成為替代俄羅斯管道氣的關鍵來源，但部分歐洲官員警告表示，歐洲可能正從一種依賴轉向另一種依賴。



IEEFA歐洲首席能源分析師Ana Maria Jaller-Makarewicz表示，液化天然氣已成為歐洲能源安全戰略的軟肋，使該地區面臨更高氣價以及新的供應中斷風險。(rc)