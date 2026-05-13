4,242.57
+28.08
(+0.666%)
4,998.34
+50.29
(+1.016%)
16,089.75
+264.83
(+1.673%)
80,964.1700
+459.7000
(0.571%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
1,489.8900
-3.1000
-0.208%
4,702.4600
-14.0100
-0.297%
13/05/2026 15:04
美元兌日圓報157.77，日本3月經季調經常帳順差升至3.9萬億日圓勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.409
|98.298
|0.111
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.75/79
|157.68/72
|157.59/63
|歐元/美元
|1.1718/22
|1.1731/35
|1.1740/44
|英鎊/美元
|1.3527/31
|1.3545/49
|1.3538/42
|美元/瑞郎
|0.7810/14
|0.7803/07
|0.7804/08
|美元/加元
|1.3702/06
|1.3695/99
|1.3697/01
|澳元/美元
|0.7234/38
|0.7237/41
|0.7238/42
|紐元/美元
|0.5936/40
|0.5941/45
|0.5951/55
|美元/人民幣
|6.7916/20
|6.7918/22
|6.7919/23
|美元/港元
|7.8292/96
|7.8286/90
|7.8288/92
上述報價只供參考用