13/05/2026 19:19

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▷ 阿里健康、中芯國際等14日公布業績

▷ 多國14日公布GDP、零售銷售等經濟數據 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社13日專訊》特朗普對中國進行國事訪問，及阿里健康中芯華虹公布業績，料為周四（14日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普對中國進行國事訪問（至15日）。金磚國家外長會議舉行（至15日）。周四本港時間12:00pm，日本央行審議委員增一行發表講話。5:15pm，歐洲央行總裁拉加德出席一頒獎典禮。晚上8:10pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多在一研討會發表主旨演講。*英國公布第一季GDP，美國公布零售銷售等數據*數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布4月貨幣供應M2；4月貨幣供應M3。2:00pm，英國公布第一季出口，季率料由下滑0.7%改善至升0.4%；第一季國內生產總值季率升幅料由0.1%擴大至0.6%，年率升幅料由1%收窄至0.8%；第一季進口季率升幅料由0.7%收窄至0.3%；3月服務業指數月率料由0.5%逆轉至下滑0.1%；3月工業生產月率料由0.5%逆轉至下滑0.2%，年率料由下滑0.4%改善至升0.3%。8:30pm，美國公布4月出口物價，月率升幅料由1.6%收窄至1.1%，年率升幅料由5.6%擴大至6.6%；4月進口物價月率升幅料由0.8%擴大至1%，年率升幅料由2.1%擴大至3%；4月零售銷售月率升幅料由1.7%收窄至0.5%；連續申請失業救濟金人數料由176.6萬升至178萬；首次申請失業救濟金人數料由20萬升至20.5萬。在本港，明日公布業績的公司有:阿里健康(00241)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、中國黃金國際(02099)等。(wa)