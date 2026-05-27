13/05/2026 15:26

【ＡＩ】花旗報告：家辦採用AI主要考慮數據私隱及營運效率

《經濟通通訊社13日專訊》花旗集團(US.C)發表報告指，家族辦公室採用AI時，主要考慮數據私隱和營運效率，而非投資回報，有別於機構投資者。



相對於提升投資回報，報告稱，家族辦公室尋求透過AI自動化處理常規工作，以便小型團隊能夠專注於策略性事務和關係管理。目前僅有22%的家族辦公室將AI應用於營運及投資分析，較2024年的13%有所上升，但與機構投資者相比仍有顯著差距。



報告續稱，對家族辦公室最有效的AI應用程式能解決日常問題例如總結文件、轉錄會議記錄、管理電子郵件和自動化生成報告。此外，初級員工和年輕家族成員是AI最大的推動者，然而最終決策，特別是投資方面，始終由人主導。



至於家族辦公室採用科技的三大挑戰，則包括內部缺乏專業知識、對現有選項認知不足，以及網絡安全或私隱憂慮。(rh)