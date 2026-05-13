13/05/2026 11:51
《港元利率》港元拆息升跌互現，一個月拆息報2.7厘
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.7厘，無升跌；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.90018厘，升2.482基點。
隔夜息報2.69548厘，跌7.631基點；一周拆息跌1.351基點，報2.68649厘，兩周則跌1.494基點，報2.68506厘。長息方面，六個月拆息升5.333基點，報2.98815厘，一年期則升2.75基點，報3.16161厘。
港元匯價今日在7.8294-7.8280之間上落，最新報7.8284。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.69548厘，跌7.631基點；一周拆息跌1.351基點，報2.68649厘，兩周則跌1.494基點，報2.68506厘。長息方面，六個月拆息升5.333基點，報2.98815厘，一年期則升2.75基點，報3.16161厘。
港元匯價今日在7.8294-7.8280之間上落，最新報7.8284。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.69548
|-7.631
|一周
|2.68649
|-1.351
|兩周
|2.68506
|-1.494
|一個月
|2.7
|-
|兩個月
|2.84714
|+3.22
|三個月
|2.90018
|+2.482
|六個月
|2.98815
|+5.333
|一年
|3.16161
|+2.75
資料來源：香港銀行公會