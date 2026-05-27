13/05/2026 10:34

【ＡＩ】駿利亨德森：美股七雄業績顯示AI投資動能強勁，雲端需求仍暢旺

《環富通基金頻道13日專訊》駿利亨德森投資發表投資洞察報告，其投資組合經理Alison Porter指，美股七雄業績顯示AI投資動能依然強勁。在AI商業化方面，雲端業務收入加速增長，以及各大超大規模雲端服務供應商創下的在手訂單(backlog)新高，均顯示AI需求依然強勁。目前收入增長主要受制於產能，而非客戶需求不足。隨著亞馬遜及Alphabet採用自家晶片，詞元(token)成本及資本開支效率正持續改善。



大規模的AI資本開支計劃反映企業深信AI投入將帶來具持續性的商業化回報，並有機會延長本輪資本開支周期。相信針對代理式AI的基建與應用建設將是一個為期多年的過程，需投入大量資金，方能充分釋放其潛在價值。(wa)



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