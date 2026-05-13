13/05/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價貶5點子，止兩連升，報6.8431
《經濟通通訊社13日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8431，較上個交易日跌5點子，止兩連升，較市場預測偏弱約490點，上個交易日報6.8426。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8431
|+5.00
|1歐元/人民幣
|8.0039
|-290.00
|100日圓/人民幣
|4.3327
|-108.00
|1港元/人民幣
|0.8741
|+1.50
|1英鎊/人民幣
|9.2335
|-471.00
|1澳元/人民幣
|4.9366
|-47.00
|1紐元/人民幣
|4.0594
|-80.00
|1新加坡/人民幣
|5.3635
|-126.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7435
|-270.00
|1加元/人民幣
|4.9773
|-65.00
|1人民幣/林吉特
|0.5762
|+15.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.8651
|+212.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4197
|+111.00
|1人民幣/韓元
|219.2300
|+223.00