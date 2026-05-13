13/05/2026 09:07

【習特會】特朗普料與習近平會晤將順利進行，將優先討論貿易問題

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普今日起訪華，並將與中國國家主席習近平舉行會晤。



據外媒報道，特朗普昨日在白宮對記者表示，「我們將與習主席討論很多事情。我會說，最重要的還是貿易問題。」他表示，「我們有很多事情要談。說實話，伊朗不在其中，因為我們很大程度上已經掌控伊朗問題了。要麼我們達成協議，要麼他們會被徹底摧毀。」



報道指出，特朗普希望在與習近平的會晤中達成商業協議，並敲定成立新的貿易委員會細節。預計雙方還將討論延長去年秋季達成的貿易休戰協議。



特朗普在出發前大力讚揚與習近平的私人關係。在紐約電台節目《Sid & Friends In The Morning》中，特朗普談及此次會見時表示，「我認為會很順利，有良好關係是件好事」。(wn)