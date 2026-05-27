13/05/2026 12:19

【ＡＩ】百度伐謀2.0發布，聚焦生產排程、物流規劃、工藝優化三大場景

《經濟通通訊社13日專訊》Create 2026百度AI開發者大會今起一連兩天在北京舉行，開幕式上，自我演化決策智能體百度伐謀宣布升級至2.0版本，進一步直接面向業務專家，聚焦生產排程、物流規劃、工藝優化三大場景。百度(09888)創始人李彥宏表示，「能驗證、能閉環，伐謀這樣的智能體，就能無限進化」。



據介紹，百度伐謀2.0讓業務專家無需懂代碼，可通過對話進行調整；企業級記憶系統可將業務邏輯沉澱為可複用的AI資產，隨著用戶的使用將深化對企業業務的理解，持續優化方案。



據悉，百度伐謀在三大典型行業場景實現垂直能力的突破：生產排程領域，將404個任務分配到82台注塑機，生產率提升6.31%；物流規劃領域，在自動化碼頭，幫助全球首套碼頭智能管控系統A-TOS實現10.21%的絕對指標提升，助力中國產品走向世界；工藝優化方面，強化跨學科知識融合建模能力，在科學計算模型保障下理解材料、化工、生物等原理。(wn)