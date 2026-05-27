13/05/2026 15:17

【ＡＩ】百度智能雲升級為新全棧AI雲，已服務超1000家AI硬件公司

《經濟通通訊社13日專訊》Create 2026百度AI開發者大會今起一連兩天在北京舉行，百度集團(09888)執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖今日在會上宣布，基於百度在崑崙芯、AI雲、文心大模型、智能體等方面的豐富實踐，百度智能雲將全面升級為面向大規模智能體應用的新全棧AI雲，打造單位Token智能水平最好的Agent Infra（智能體基礎設施），以及每瓦性能更強、性價比更高的AI Infra（AI基礎設施）。



據介紹，百度智能雲目前已服務超過1000家AI硬件公司，為其提供核心算力、模型服務、Agent Harness（智能體調度框架）等能力。客戶覆蓋範圍包括全球排名前十的手機廠商、中國排名前十AI眼鏡企業中的九成、Top5掃地機器人品牌，以及Top5 AI玩具廠商，另有500萬台智能家電已接入百度智能雲。(wn)