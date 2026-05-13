13/05/2026 10:36

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▷ 習近平將與特朗普會談討論貿易

▷ 人民日報刊文稱中美關係可開新局 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普將於今晚抵達北京，對中國展開為期3天的國事訪問。國家主席習近平將於明日上午與特朗普會談，特朗普稱兩人將主要討論貿易問題，並稱「我認為(會面)會很順利，有良好關係是件好事」。今日出版的《人民日報》在要聞版刊發署名「國紀平」的逾5000字評論文章，標題為《中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來--寫在中美元首會晤之際》。文章稱，中美關係回不到過去，但能有更好未來；雙方打交道的心態與方式發生變化，對話更平等、底線更清晰，中美關係出現開新局的可能，「當兩個大國選擇攜手前行，照亮的不只是彼此的前路，更是整個世界的未來」。*中方願談敢打關稅戰貿易戰，為重返談判桌創造了可能*文章稱，歷經波折起伏，中美關係已走到全新的歷史方位。中美元首又一次握手，必將是一個具有里程碑意義的新起點。中美兩個大國打交道，最重要的是樹立正確的戰略認知，要回答好中美到底是對手還是夥伴這個管總的問題。文章重申，中國不挑戰、不尋求取代美國，樂見美國繁榮發展。與此同時，中國維護自身正當權益的意志同樣堅定不移。「這些年，面對關稅戰、貿易戰，中方願談敢打，堅守原則與底線，不僅彰顯了硬核實力，贏得了國際尊重，也為雙方回到談判桌前，通過對話協商解決分歧創造了可能。」文章提到，中美經貿關係的波折起伏，給雙方帶來重要啟示：中美對話比對抗好，合作比零和好，穩定比折騰好。「近幾年，中美關係之所以困難頻現，根子上是因為美方一些人執迷於零和博弈，陷入你輸我贏、你興我衰的錯誤邏輯。這樣的理念與心態，與當今時代格格不入。贏者通吃、零和博弈不是人類發展之路。只有擺脫狹隘視野，才能看到廣闊的合作空間。」*願以共商共建共享為原則，推動完善全球治理體系*文章還說，完善全球治理，離不開中美合作。當今世界還有很多難題，在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智能、應對傳染疾病等領域，中美合作至關重要。中國願同美方一道，推動建設平等有序的世界多極化，遵守普遍公認的國際規則，以共商共建共享為原則，推動完善全球治理體系。(jq)