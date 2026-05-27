13/05/2026 14:09

【ＡＩ】聯發科發布天璣AI智能體化引擎2.0

《經濟通通訊社13日專訊》聯發科(MediaTek)今日在上海召開天璣開發者大會2026(MDDC 2026)。會上，聯發科發布天璣AI智能體化引擎2.0，基於天璣SensingClaw技術，可提供低功耗的全時感知能力，幫助設備製造商打造具備主動感知和跨應用驅動能力的Agent OS。聯發科還公布了與OPPO、小米和傳音合作的系統原生Claw。



此外，聯發科推出天璣AI開發套件3.0，四大特點包括：支持LVM模型可視化部署，模型部署與調優效率提升50%；新增天璣AI Partner模型轉換助手，能全自動將模型移植到天璣平台，端側大語言模型的部署耗時最多可節省90%。現場展示了將階躍星辰ACE-Step音樂模型通過端側可視化部署到天璣9500平台上。(jq)