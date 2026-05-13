13/05/2026 11:06
《Ａ股焦點》4月汽車經銷商庫存系數同環比均升，汽車股多數下跌
《經濟通通訊社13日專訊》A股汽車股多數走低，比亞迪(深:002594)、廣汽集團(滬:601238)、長城汽車(滬:601633)、賽力斯(滬:601127)、江淮汽車(滬:600418)均跌超1%，上汽集團(滬:600104)、長安汽車(深:000625)跌近1%。
消息面上，中國汽車流通協會昨日發布2026年4月「汽車經銷商庫存」調查結果：4月汽車經銷商綜合庫存系數為1.89，環比上升7.4%，同比上升34%。據中國汽車流通協會乘聯分會（乘聯分會）統計，4月乘用車終端銷量達138.4萬輛，以此測算，4月末汽車經銷商庫存總量約260萬輛。
乘聯分會最新數據顯示，4月全國狹義乘用車市場零售138.4萬輛，同比下降21.5%；1-4月累計零售560.4萬輛，同比下降18.5%。此外，中汽協數據顯示，4月汽車產銷分別完成257.5萬輛和252.6萬輛，環比分別下降11.7%和12.9%，同比分別下降1.7%和2.5%。(wn)
消息面上，中國汽車流通協會昨日發布2026年4月「汽車經銷商庫存」調查結果：4月汽車經銷商綜合庫存系數為1.89，環比上升7.4%，同比上升34%。據中國汽車流通協會乘聯分會（乘聯分會）統計，4月乘用車終端銷量達138.4萬輛，以此測算，4月末汽車經銷商庫存總量約260萬輛。
乘聯分會最新數據顯示，4月全國狹義乘用車市場零售138.4萬輛，同比下降21.5%；1-4月累計零售560.4萬輛，同比下降18.5%。此外，中汽協數據顯示，4月汽車產銷分別完成257.5萬輛和252.6萬輛，環比分別下降11.7%和12.9%，同比分別下降1.7%和2.5%。(wn)