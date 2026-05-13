13/05/2026 09:42

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升13點子，報6.7933

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8431，較上個交易日跌5點子，止兩連升，較市場預測偏弱約490點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開13點子，報6.7933，上個交易日即期匯率收盤報6.7946。



隔夜美國公布的通脹數據高於市場預期，另外美伊談判仍無進展，國際油價繼續攀升，美元和美債收益率震盪上行，人民幣的外部緩解有所惡化；不過國內市場供需仍偏結匯，加上美國總統特朗普訪華在即，人民幣中間價有望延續穩中偏升走勢。



建設銀行金融市場部最新點評稱，雖然一些積極因素對人民幣的支持較以前有所弱化，如客盤結匯需求減弱、中美利差再度擴大導致外資流入境內趨勢放緩等，但人民幣穩步升值的基調並未改變，預計人民幣5月延續雙向波動格局，波動中樞抬升。



美國財政部長貝森特周三抵達韓國，將與中國國務院副總理何立峰進行經貿磋商，為習特會鋪路。分析人士指出，在關稅政策受法院裁決限制、雄心受挫的情況下，特朗普此次訪華的目標已收縮至有關大豆、牛肉和波音飛機的幾項交易，並尋求中國協助解決其不得人心的伊朗戰爭問題。(jq)